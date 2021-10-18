Раскрыты подробности смертельного ДТП с двумя сгоревшими на Серовском тракте

ЧП произошло на Серовском тракте в ночь на 18 октября 2021 года, когда легковая «ЛАДА» столкнулась с грузовиком MAN, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Оба уральца, находившиеся в легковом авто, сгорели заживо после возгорания машин, 46-летний водитель фуры из Златоуста доставлен в больницу с рваной раной живота. У него взяты анализы для проверки на состояние алкогольного опьянения. Личности сгоревших свердловчан устанавливаются.
Напомним, смертельное ДТП, в котором заживо сгорели двое уральцев, между «ВАЗом» и грузовиком произошло ночью 18 октября. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового авто выехал на встречную полосу и влетел в фуру. Оба авто улетели в кювет и загорелись.