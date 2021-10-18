Раскрыты подробности смертельного ДТП с двумя сгоревшими на Серовском тракте

В ДТП на Серовском тракте сгорела легковушка и кабина фуры после столкновения. В салоне легкового авто заживо сгорели водитель и пассажир, третий участник аварии госпитализирован.

ЧП произошло на Серовском тракте в ночь на 18 октября 2021 года, когда легковая «ЛАДА» столкнулась с грузовиком MAN, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области Оба уральца, находившиеся в легковом авто, сгорели заживо после возгорания машин, 46-летний водитель фуры из Златоуста доставлен в больницу с рваной раной живота. У него взяты анализы для проверки на состояние алкогольного опьянения. Личности сгоревших свердловчан устанавливаются. Напомним, смертельное ДТП, в котором заживо сгорели двое уральцев, между «ВАЗом» и грузовиком произошло ночью 18 октября. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового авто выехал на встречную полосу и влетел в фуру. Оба авто улетели в кювет и загорелись. Двое уральцев заживо сгорели в автомобиле после ДТП в Свердловской области

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