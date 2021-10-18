«Руки-ноги сломаем»: зоозащитница пожаловалась на угрозы от живодеров в Березовском

«Руки-ноги сломаем»: зоозащитница пожаловалась на угрозы от живодеров в Березовском
«Руки-ноги сломаем»: зоозащитница пожаловалась на угрозы от живодеров в Березовском
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: 1МI
Родственники живодеров угрожают зоозащитнице переломать руки и ноги за то, что женщина сообщила об умирающей с голода собаке в Березовском. Животное скончалось в ветеринарной клинике — у собаки отказал желудок после нескольких дней без еды и воды.

Восемь человек нагрянули в дом к зоозащитнеце в Березовском с угрозами за распространение информации о гибнувшей собаке, сообщает E1.

Со слов женщины, ей с порога начали угрожать родственники соседей, которые заморили свою собаку голодом на глазах малолетнего ребенка. Приехавшие требовали, чтобы зоозащитница забрала из полиции заявление.

В противном случае, визитеры пообещали ей «переломать руки-ноги в темном переулке». Однако избежать конфликта не удалось: сын зоозащитницы выскочил на помощь в результате чего произошла потасовка.

Через некоторое время к женщине приехал участковый по поводу ее вчерашнего заявления. Ему она также рассказала о поступивших в ее адрес угрозах.

В настоящее время обе семьи написали заявления в полицию друг на друга. В ближайшее время правоохранительные органы и прокуратура примут процессуальное решение, сообщил E1 глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, на днях стало известно, что семья живодеров морила несколько дней голодом свою дворовую собаку в Березовском. Зоозащитникам с трудом удалось изъять ее у хозяев, но в ветеринарной клинике животное скончалось.

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