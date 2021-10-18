Семилетняя девочка в Оренбургской области напилась самогона и впала в кому

Семилетняя девочка в Оренбургской области напилась самогона и впала в кому
Семилетняя девочка в Оренбургской области напилась самогона и впала в кому
Сегодня, 12:33ПроисшествияФото: 1MI
Семилетняя девочка в Гайском городском округе Оренбургской области напилась самогона и впала в кому. Происшествие случилось в сельском клубе села Белошапка.

Школьница пришла туда с подругой. По информации СМИ, девочка выпила спиртное, когда шла домой. Ей стало плохо, она упала в обморок и далее впала в кому, пишет 56orb.ru.

Скорая помощь доставила пациентку в больницу, после чего ее переправили в Новотроицк.

В полиции по данному факту проводится проверка. Там отметили, что в клуб самогон принес подросток. Пострадавшая пришла туда с 17-летней подругой. В результате составлен протокол за потребление алкоголя в запрещенных местах. Кроме того, к административной ответственности привлечена мать девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию.

На данный момент жизни девочки ничего не угрожает. Мама забрала ее домой.

Напомним, в Екатеринбурге, Ревде и Нижнем Тагиле в общей сложности 18 человек скончались от отравления метиловым спиртом. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

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