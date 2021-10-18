Семилетняя девочка в Оренбургской области напилась самогона и впала в кому

Школьница пришла туда с подругой. По информации СМИ, девочка выпила спиртное, когда шла домой. Ей стало плохо, она упала в обморок и далее впала в кому, пишет 56orb.ru.
Скорая помощь доставила пациентку в больницу, после чего ее переправили в Новотроицк.
В полиции по данному факту проводится проверка. Там отметили, что в клуб самогон принес подросток. Пострадавшая пришла туда с 17-летней подругой. В результате составлен протокол за потребление алкоголя в запрещенных местах. Кроме того, к административной ответственности привлечена мать девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию.
На данный момент жизни девочки ничего не угрожает. Мама забрала ее домой.
Напомним, в Екатеринбурге, Ревде и Нижнем Тагиле в общей сложности 18 человек скончались от отравления метиловым спиртом. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.