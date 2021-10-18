Семилетняя девочка в Оренбургской области напилась самогона и впала в кому

В полиции по данному факту проводится проверка. Там отметили, что в клуб самогон принес подросток. Пострадавшая пришла туда с 17-летней подругой. В результате составлен протокол за потребление алкоголя в запрещенных местах. Кроме того, к административной ответственности привлечена мать девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию.