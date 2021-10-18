СМИ: Схема продажи спирта с метанолом озвучена в Екатеринбурге

Конкретной стоимости за суррогатный спирт в торговой точке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге не было — покупатели платили продавцам, кто сколько мог.

Антисептик, который лежал в основе суррогата, предприниматели закупали оптом по 200 рублей за литр, после чего разбавляли его водой в более мелкую тару, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник. Разбавленную смесь реализовывали всем желающим (ранее была информация, что купить спирт на рынке можно было только «по знакомству»). Остатки антисептика использовали в качестве санитарной жидкости для обработки рук. Убившая 18 свердловчан ядовитая жидкость с содержанием метанола была закуплена в последней партии. Ее объем составлял 10 литров. Правоохранители проводят следственные действия, дело взял на личный контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Напомним, первые умершие от метанола уральцы были зарегистрированы в Екатеринбурге 8 октября 2021 года. За несколько дней в столице Урала скончались 18 человек, в том числе один житель Нижнего Тагила, один умерший был из Ревды. Факты, имена, подробности: что известно об отравлении метанолом на Урале

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