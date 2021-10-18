Труп на остановке обнаружили жители Гальянки в Нижнем Тагиле

Утром 18 октября на общественной остановке «Карьер» на ГГМ тагильчане нашли труп мужчины. В следственном комитете Ленинского района подтвердили информацию.

Инцидент произошел утром 18 октября, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во ВКонтакте. «Весёлый шпиц» на ГГМ, прямо сейчас. На остановке лежит труп, написал подписчик группы. Правоохранительные органы начали проверку, по результатам которой будет дана процессуальная оценка, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе СК района. В настоящий момент данных о криминальном характере смерти не имеется, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель СК по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков. Фото: группа «ЧП Нижний Тагил» во ВКонтакте Напомним, также неизвестный труп нашли 14 октября у здания Демидовской больницы под теплотрассой. Труп обнаружен под трубами теплотрассы в центре Тагила у Демидовской больницы

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