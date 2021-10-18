Уралец обвиняется в покушении на убийство за наезд на лежащего на земле знакомого

За наезд на лежащего на земле мужчину в Екатеринбурге водителю «Фольксваген Гольф» предъявлено обвинение. Ему вменяется покушение на убийство.

По версии следствия, днем 16 октября 2021 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии у одного из домов на улице Фрунзе. Он поссорился со своим 35-летним знакомым. В какой-то момент мужчина сел за руль своего автомобиля и переехал лежащего на земле оппонента, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. В результате потерпевший был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Обвиняемый был задержан на месте прибывшими сотрудниками полиции. На данный момент причины происшествия устанавливаются, а также осуществляется сбор доказательной базы. Проводятся допросы свидетелей и назначены экспертизы. В отношении задержанного также составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии опьянения, рассказали в УМВД Екатеринбурга.

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