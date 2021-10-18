Уралец обвиняется в покушении на убийство за наезд на лежащего на земле знакомого

По версии следствия, днем 16 октября 2021 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии у одного из домов на улице Фрунзе. Он поссорился со своим 35-летним знакомым. В какой-то момент мужчина сел за руль своего автомобиля и переехал лежащего на земле оппонента, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
В результате потерпевший был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Обвиняемый был задержан на месте прибывшими сотрудниками полиции.
На данный момент причины происшествия устанавливаются, а также осуществляется сбор доказательной базы. Проводятся допросы свидетелей и назначены экспертизы.
В отношении задержанного также составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии опьянения, рассказали в УМВД Екатеринбурга.