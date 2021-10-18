Уралец обвиняется в покушении на убийство за наезд на лежащего на земле знакомого

Уралец обвиняется в покушении на убийство за наезд на лежащего на земле знакомого
Уралец обвиняется в покушении на убийство за наезд на лежащего на земле знакомого
Сегодня, 16:18ПроисшествияФото: 1MI
За наезд на лежащего на земле мужчину в Екатеринбурге водителю «Фольксваген Гольф» предъявлено обвинение. Ему вменяется покушение на убийство.

По версии следствия, днем 16 октября 2021 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии у одного из домов на улице Фрунзе. Он поссорился со своим 35-летним знакомым. В какой-то момент мужчина сел за руль своего автомобиля и переехал лежащего на земле оппонента, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

В результате потерпевший был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Обвиняемый был задержан на месте прибывшими сотрудниками полиции.

На данный момент причины происшествия устанавливаются, а также осуществляется сбор доказательной базы. Проводятся допросы свидетелей и назначены экспертизы.

В отношении задержанного также составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии опьянения, рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеводительнаездЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы