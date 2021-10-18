Утроивший стрельбу подросток ставил детей к стенке в школе в Пермском крае

12-летний ученик устроил стрельбу в здании школы в Пермском крае. При этом он ворвался в класс и угрозами заставил детей построиться у стенки.

Шестиклассник рано утром пронес в школу охотничий карабин «Сайга М3», зарегистрированный на его отца, и произвел два выстрела. Перед этим он поставил учеников в одном из классов к стенке, сообщает "Лента". Подросток, с его слов, решил таким образом расправиться со своей обидчицей — ученицей той же школы. Директор учебного заведения смогла уговорить отдать ей карабин до приезда правоохранителей. В результате стрельбы осколком стекла был ранен шестиклассник, на месте работают следователи и полиция. Напомним, ЧП произошло рано утром 18 октября 2021 года в школе поселка Сарс в Пермском крае. Стало известно, что 12-летний подросток произвел 2 выстрела в стенах заведения. Отец мальчика рассказал, что ежедневно трижды звонил сыну из Челябинска, и лишь накануне тот не ответил. 12-летний подросток устроил стрельбу из «Сайги» в школе в Пермском крае

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