Во время драки 4-летнего мальчика едва не задушили в екатеринбургском садике

Во время драки 4-летнего мальчика едва не задушили в екатеринбургском садике
Во время драки 4-летнего мальчика едва не задушили в екатеринбургском садике
Сегодня, 19:29ПроисшествияФото: 1MI
В детском саду № 55 в Екатеринбурге воспитанник одной из групп почти задушил 4-летнего мальчика. Инцидент произошел 15 октября на улице Фрунзе. Полиция и прокуратура Ленинского района начали проверку.

О том, что произошло, мама пострадавшего Никиты узнала, когда увидела на его шее синяки и кровоподтеки. Женщина рассказала, что прояснить ситуацию воспитатели не смогли. Теперь свердловчанка задается вопросами, почему никто не вызвал «скорую помощь» и почему от нее пытались скрыть факт происшествия.

О том, что именно случилось, женщина узнала с камер видеонаблюдения. На записи видно, как со спины к Никите подходит другой ребенок и предметом, похожим на шнурок, пытается его придушить. Все это время — около двух минут — мальчик кричит, однако к нему никто не подходит. В больнице № 9 Никите поставили диагноз «странгуляционная асфиксия». Мама отметила, что мальчик третью ночь плачет и кричит во сне. После инцидента женщина написала заявления в правоохранительные органы. На данный момент она не водит ребенка в детский сад, пишет Е1.

О том, что из-за ЧП началась внутренняя проверка, сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Также проверку начали в МВД по Екатеринбургу.

Напомним, 7 октября стало известно, что 2-годовалый ребенок, находясь в детском саду в Кушве, выпал из кроватки и получил перелом задней кости черепа. Теперь ребенок проходит лечение.

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Екатеринбург
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