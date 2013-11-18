На Водоканал-НТ зарегистрированы случаи заражения туберкулезом у сотрудников. Меры приняты

После ЧП на станцию приезжала комиссия, которая обещала установить вентиляцию, бактерицидную лампу и новые шкафчики для спец. одежды. Также было обещано провести дезинфекцию станции и взять пробы и смывы воды на анализ. Ничего до сих пор не сделано. Шкафчики привезены списанные с другой станции из грязного отделения. Моющие и дезинфицирующие средства для обработки станции машинисты приобретают за свой счет. Для дыхательных путей средства защиты не выдаются. Также не производятся замеры воздуха и воды. Нет паспортизации рабочих мест говорит пользователь.

Сразу отметим, Водоканал-НТ признает факт заболевания у двух сотрудников КНС № 18 при прохождении ими медицинского осмотра в сентябре 2013 года. Сразу после обнаружения заболевания информацию передали в Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Для обеспечения безопасности людей, всех, кто имел непосредственный контакт с заболевшим (а это 11 человек) направили на обследование в противотуберкулезный диспансер №3, им оказывается положенная законодательством помощь. В ООО «Водоканал-НТ» также поясняют, что оба заболевших проживают на одной жилплощади, то есть имеют непосредственный контакт, а заразиться туберкулезом достаточно легко. По статистике каждую секунду на земном шаре заражается один человек, источники – люди с открытой формой и животные. В группе риска как раз те, кто находится с больными в тесном контакте и длительное время.

Однако что касается недостаточного обеспечения безопасности рабочих мест сотрудников – здесь организация предоставила TagilCity.ru другие данные.

Задачей работодателя является исключение этих рисков, чем мы и занимаемся. Перечислю ряд мероприятий, которые ООО «Водоканал-НТ», как работодатель, обязано выполнять и выполняет:

В компании добавляют, что работа машиниста канализационной насосной станции вплотную связана с негативными факторами производства. Это, в первую очередь, контакт со сточными водами, которые накапливаются в приемном отделении насосной станции, а затем перекачиваются насосными агрегатами по напорному канализационному коллектору. В связи с такими рисками работникам стоит максимально внимательно относиться к своему здоровью, при малейшем недомогании проверяться у фтизиатра, ведь на раннем этапе любое заболевание победить проще.