В Нижнем Тагиле в выходные в пожаре погиб человек
18 ноября 2013, 10:35Происшествия
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В минувшие выходные по данным Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила в коллективном саду «Елочка» в пожаре погиб человек.
Коллективный сад находится в районе железнодорожной станции Сан-Донато, трагедия случилась в субботу. В настоящий момент выясняются причины пожара, подсчитывается ущерб.
Добавим, за прошедшие выходные в Свердловской области произошло более 20 пожаров.
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