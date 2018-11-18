14-летний подросток из Невьянска подозревается в попытке угона автомобиля
Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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16 ноября в Невьянске от дома на улице Максима Горького был угнан автомобиль ВАЗ-21120.
С заявлением в полицию обратился 42-летний владелиц ВАЗа. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и кинолог с собакой.
На месте преступления были найдены окурок и ручка водительской двери. В скором времени по подозрению в угоне полиция задержала 14-летнего подростка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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