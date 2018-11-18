14-летний подросток из Невьянска подозревается в попытке угона автомобиля

С заявлением в полицию обратился 42-летний владелиц ВАЗа. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и кинолог с собакой.

На месте преступления были найдены окурок и ручка водительской двери. В скором времени по подозрению в угоне полиция задержала 14-летнего подростка.