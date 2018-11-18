Автомобиль Toyota сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле

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18 ноября около 7:00 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль Toyota Hilux.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар произошел на площади 6 кв. м, загоревшийся автомобиль полностью уничтожен огнем. Кроме того, повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля Nissan Cube, который стоял рядом.
В тушении пожара были задействованы 5 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтранспорта. С огнем удалось справиться в течение трех минут, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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