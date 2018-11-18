Екатеринбуржец был избит двумя пассажирками в салоне самолета
Житель Екатеринбурга был вынужден обратиться за медицинской помощью после прилета из Коломбо. Во время рейса его избили две пассажирки самолета.
Конфликт между жителем Екатеринбурга и двумя женщинами начался 2 ноября. Мужчина с супругой летел в Коломбо. Когда он попытался откинуть кресло назад, женщина оттолкнула спинку назад, так как у нее на руках был восьмимесячный ребенок.
15 октября, когда мужчина возвращался в Екатеринбург, в салоне самолета он вновь встретил женщин, с которыми ранее вступил в конфликт. Одна из них преградила ему дорогу, а затем избила.
По словам пострадавшего, пассажирки нанесли ему несколько ударов: в височную часть, в нос и в губу, в результате чего у екатеринбуржца открылось носовое кровотечение, и была разбита губа.
Транспортная полиция организовала проверку по факту жалобы пострадавшего. Мужчина проходит судебно-медицинскую экспертизу.
Личности участниц конфликта установлены, ими оказались две жительницы Челябинской области 1991 и 1969 годов рождения, сообщает ТАСС.