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Екатеринбуржец был избит двумя пассажирками в салоне самолета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Utair in the air utair aviation plane large 1736229

Екатеринбуржец был избит двумя пассажирками в салоне самолета

Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: maxpixel.net
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