Екатеринбуржец был избит двумя пассажирками в салоне самолета

Конфликт между жителем Екатеринбурга и двумя женщинами начался 2 ноября. Мужчина с супругой летел в Коломбо. Когда он попытался откинуть кресло назад, женщина оттолкнула спинку назад, так как у нее на руках был восьмимесячный ребенок.

15 октября, когда мужчина возвращался в Екатеринбург, в салоне самолета он вновь встретил женщин, с которыми ранее вступил в конфликт. Одна из них преградила ему дорогу, а затем избила.

По словам пострадавшего, пассажирки нанесли ему несколько ударов: в височную часть, в нос и в губу, в результате чего у екатеринбуржца открылось носовое кровотечение, и была разбита губа.

Транспортная полиция организовала проверку по факту жалобы пострадавшего. Мужчина проходит судебно-медицинскую экспертизу.