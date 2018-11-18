Сломали переносицу и глазницу: пьяные екатеринбуржцы избили врача скорой помощи

18 ноября молодые люди в возрасте 25 и 28 лет позвонили в реанимацию, заявив, что им нехорошо, а один из мужчин даже потерял сознание. По вызову в микрорайон Широкая речка была направлена бригада скорой помощи.

Прибывшие медики поняли, что вызов оказался ложным, так как никакой помощи не понадобилось, а молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и продолжали настаивать на том, что им плохо. Один из них набросился на медиков с кулаками и причинил вред врачу, которого со сломанной переносицей и глазницей госпитализировали.

Прибывшая на место происшествия группа немедленного реагирования задержала нападавших и доставила в ближайший отдел полиции. Как сообщает URA.ru, следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР ходатайствует о передаче дела в своё ведомство.