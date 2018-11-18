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Сломали переносицу и глазницу: пьяные екатеринбуржцы избили врача скорой помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сломали переносицу и глазницу: пьяные екатеринбуржцы избили врача скорой помощи

Сегодня, 21:57ПроисшествияФото: pixabay.com
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