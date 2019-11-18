В аэропорту Кольцово из Китая задержана партия медоборудования для стоматологов
Сегодня, 17:30ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже нескольких пассажиров, летящих из Китая, более 30 килограммов медоборудования для стоматологов, рассказали в пресс-службе Уральского транспортного управления.
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В партии были запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски и упаковка для хранения инструмента. Как выяснялось, у перевозивших данный багаж пассажиров есть собственная стоматологическая клиника, а значит оборудование планировалось использовать в коммерческих целях.
Однако, по словам таможенников, для ввоза в Россию подобного оборудования необходимо оформить декларацию на товар и предоставить сертификаты соответствия
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