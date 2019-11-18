В аэропорту Кольцово из Китая задержана партия медоборудования для стоматологов

В партии были запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски и упаковка для хранения инструмента. Как выяснялось, у перевозивших данный багаж пассажиров есть собственная стоматологическая клиника, а значит оборудование планировалось использовать в коммерческих целях.