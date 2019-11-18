В дачном доме под Нижним Тагилом в пожаре из-за сигареты погиб мужчина
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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17 ноября в коллективном саду № 9 НТМК в Нижнем Тагиле произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1962 года рождения, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади 36 квадратных метров сгорело имущество, кровля и чердачные перекрытия дачного дома. В тушении огня принимали участие 13 спасателей на четырех единицах техники.
В огне погиб супруг хозяйки дачного дома. Мужчина проживал в саду и употреблял спиртные напитки. По предварительной версии, причиной пожара стало курение в нетрезвом виде.
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Напомним, 15 ноября в поселке Евстюниха при пожаре погибла женщина 1954 года рождения.
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