В дачном доме под Нижним Тагилом в пожаре из-за сигареты погиб мужчина

На площади 36 квадратных метров сгорело имущество, кровля и чердачные перекрытия дачного дома. В тушении огня принимали участие 13 спасателей на четырех единицах техники.

В огне погиб супруг хозяйки дачного дома. Мужчина проживал в саду и употреблял спиртные напитки. По предварительной версии, причиной пожара стало курение в нетрезвом виде.