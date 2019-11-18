В Кушве подполковник полиции на иномарке насмерть сбил пенсионерку

Подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля Киа, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на не освещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова,рассказал Горелых.