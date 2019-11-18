В Кушве подполковник полиции на иномарке насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 13:29ПроисшествияФото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
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18 ноября утром в Куше подполковник полиции насмерть сбил пешехода — женщину 1957 года рождения, которая скончалась на месте. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, пешеход переходила дорогу в неположенном месте.
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Подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля Киа, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на не освещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова,рассказал Горелых.
Также Горелых отметил, что в крови водителя алкоголь обнаружен не был. По данному факту проводится проверка.
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