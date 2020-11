Под Нижним Тагилом на чердаке частного дома нашли плантацию конопли

В поселке Черноисточинск задержан мужчина, которого подозревают в выращивании конопли на чердаке чужого частного дома.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», правоохранителям поступила информация о выращивании запрещенных растений в одном из домов в Черноисточинске. За домом было установлено наблюдение, которое вскоре принесло результат. К дому подъехал мужчина на иномарке и попытался проникнуть внутрь. Стражи порядка произвели задержание, а затем, в присутствии понятых, нашли на чердаке дома обнаружили оборудованное место для выращивания запрещенных растений. Были изъяты девять кустов, похожих на коноплю. Отмечается, что в доме стоял характерный запах. Photo: МУ МВД «Нижнетагильское» Как утверждает сам подозреваемый, растения предназначались для личного употребления. Якобы они помогали ему справиться с более тяжелой наркотической зависимостью. Для выращивания он попросил у знакомого пожить в загородном доме, сославшись на трудную жизненную ситуацию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), предполагающей наказание до трех лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Напомним, в сентябре сообщалось о результатах оперативно-профилактической операции «Мак». Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов наркосодержащих растений. Было возбуждено девять уголовных дел. Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов мака и конопли

Related news: Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов мака и конопли

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter