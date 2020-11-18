Под Нижним Тагилом на чердаке частного дома нашли плантацию конопли

Как утверждает сам подозреваемый, растения предназначались для личного употребления. Якобы они помогали ему справиться с более тяжелой наркотической зависимостью. Для выращивания он попросил у знакомого пожить в загородном доме, сославшись на трудную жизненную ситуацию.