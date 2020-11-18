Уральца подозревают в убийстве из-за знаков внимания к «даме сердца»

Стало известно, что 46-летний погибший, находясь в гостях у знакомой пары, распивал вместе с ними алкогольные напитки. В процессе между мужчинами случился конфликт: злоумышленнику показалось, что гость оказывает знаки внимания его «даме сердца». Схватив нож, мужчина, ранее судимый за убийство, нанес своему знакомому несколько ударов в грудь, после чего сбросил труп с третьего этажа.