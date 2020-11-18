Уральца подозревают в убийстве из-за знаков внимания к «даме сердца»

Уральца подозревают в убийстве из-за знаков внимания к «даме сердца»

Сегодня, 19:49ПроисшествияPhoto: МО МВД России «Верхнесалдинский»
Труп мужчины, выпавшего из окна, был найден около общежития в Нижней Салде, сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».

12 ноября, во второй половине дня, фельдшеры скорой помощи обратились в дежурную часть отделения полиции № 8. Сотрудниками медучреждения был обнаружен труп, имеющий признаки насильственной смерти. К общежитию выдвинулась следственно-оперативная группа полиции и сотрудники местного Следственного отдела.

Как стало известно, мужчина привлек внимание прохожих и те, заметив, что он не двигается, вызвали скорую помощь, которыми и была зафиксирована смерть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина находился на балконе общежития, откуда и выпал. В качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны жильцы одной из квартир данного общежития: 41-летняя женщина и 39-летний безработный мужчина. Вскоре мужчина дал признательные показания.

Стало известно, что 46-летний погибший, находясь в гостях у знакомой пары, распивал вместе с ними алкогольные напитки. В процессе между мужчинами случился конфликт: злоумышленнику показалось, что гость оказывает знаки внимания его «даме сердца». Схватив нож, мужчина, ранее судимый за убийство, нанес своему знакомому несколько ударов в грудь, после чего сбросил труп с третьего этажа.

Следователями было возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле перед судом предстанет ранее судимая местная жительница по обвинению в убийстве своего соседа. Обвиняемая нанесла ему свыше десяти колото-резаных ранений. Прибывшая скорая помощь доставила мужчину в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

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