Уральца подозревают в убийстве из-за знаков внимания к «даме сердца»

Труп мужчины, выпавшего из окна, был найден около общежития в Нижней Салде, сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».

12 ноября, во второй половине дня, фельдшеры скорой помощи обратились в дежурную часть отделения полиции № 8. Сотрудниками медучреждения был обнаружен труп, имеющий признаки насильственной смерти. К общежитию выдвинулась следственно-оперативная группа полиции и сотрудники местного Следственного отдела. Как стало известно, мужчина привлек внимание прохожих и те, заметив, что он не двигается, вызвали скорую помощь, которыми и была зафиксирована смерть. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина находился на балконе общежития, откуда и выпал. В качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны жильцы одной из квартир данного общежития: 41-летняя женщина и 39-летний безработный мужчина. Вскоре мужчина дал признательные показания. Стало известно, что 46-летний погибший, находясь в гостях у знакомой пары, распивал вместе с ними алкогольные напитки. В процессе между мужчинами случился конфликт: злоумышленнику показалось, что гость оказывает знаки внимания его «даме сердца». Схватив нож, мужчина, ранее судимый за убийство, нанес своему знакомому несколько ударов в грудь, после чего сбросил труп с третьего этажа. Следователями было возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле перед судом предстанет ранее судимая местная жительница по обвинению в убийстве своего соседа. Обвиняемая нанесла ему свыше десяти колото-резаных ранений. Прибывшая скорая помощь доставила мужчину в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Более 10 ножевых ранений: в Нижнем Тагиле будут судить женщину за убийство соседа

