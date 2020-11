В Челябинской области COVID-диссидентов арестовали за нападение на полицейских

В Миассе посетители магазина напали на полицейских. Поводом стало задержание местного COVID-диссидента.

15 ноября в одном из магазинов Миасса находился мужчина без средств индивидуальной защиты. На замечания от сотрудников полиции не реагировал Пройти в патрульный автомобиль для составления административного материала он отказался и начал вести себя агрессивно, передает Ура.ру информацию от пресс-службы ГУ МВД в Челябинской области. Сообщается, что стражами порядка было принято решение доставить мужчину в автомобиль с применением силы. В этот момент двое других мужчин совершили нападение на представителей власти. В отношении троих жителей Челябинской области был составлен административный материал. Суд определил наказание в виде ареста. Один из нарушителей пробудет в изоляторе два дня, а двое других нападавших - три. Напомним, в Екатеринбурге из-за пожилой COVID-диссидентки водителю троллейбуса пришлось высадить всех пассажиров. В Екатеринбурге из троллейбуса высадили всех пассажиров из-за COVID-диссидентки

