В Челябинской области COVID-диссидентов арестовали за нападение на полицейских

В Челябинской области COVID-диссидентов арестовали за нападение на полицейских

Сегодня, 14:41ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Миассе посетители магазина напали на полицейских. Поводом стало задержание местного COVID-диссидента.

15 ноября в одном из магазинов Миасса находился мужчина без средств индивидуальной защиты. На замечания от сотрудников полиции не реагировал Пройти в патрульный автомобиль для составления административного материала он отказался и начал вести себя агрессивно, передает Ура.ру информацию от пресс-службы ГУ МВД в Челябинской области.

Сообщается, что стражами порядка было принято решение доставить мужчину в автомобиль с применением силы. В этот момент двое других мужчин совершили нападение на представителей власти.

В отношении троих жителей Челябинской области был составлен административный материал. Суд определил наказание в виде ареста. Один из нарушителей пробудет в изоляторе два дня, а двое других нападавших - три.

Напомним, в Екатеринбурге из-за пожилой COVID-диссидентки водителю троллейбуса пришлось высадить всех пассажиров.

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