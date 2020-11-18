В Челябинской области COVID-диссидентов арестовали за нападение на полицейских

15 ноября в одном из магазинов Миасса находился мужчина без средств индивидуальной защиты. На замечания от сотрудников полиции не реагировал Пройти в патрульный автомобиль для составления административного материала он отказался и начал вести себя агрессивно, передает Ура.ру информацию от пресс-службы ГУ МВД в Челябинской области.