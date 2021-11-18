Без зимней резины осталась скорая помощь в 3 городах в Свердловской области

Без зимней резины осталась скорая помощь в 3 городах в Свердловской области
Без зимней резины осталась скорая помощь в 3 городах в Свердловской области
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: 1МI
Зимняя резина не была вовремя закуплена для автомобилей скорой помощи Ачита, Артемовского и Березовского. Врачи ездят на «лысой» резине или не выезжали на вызовы вовсе.

Отделение скорой помощи Ачита имеет на балансе два спецавтомобиля. А обслуживает городской округ всего 1 бригада медиков, которая нескорое время не обслуживала как неотложные, так и экстренные вызовы, к больным выезжали врачи из других поселков, расположенных в десятках километров, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдеров.

Также медикам Ачита необходимо доставлять больных коронавирусом в больницы Красноуфимска и Екатеринбурга. Зимняя резина была доставлена в отделение скорой помощи лишь 15 ноября.

Аналогичная ситуация сложилась и в Артемовском — медики жалуются на «лысую» резину, на которой им приходится передвигаться. В городе всего 7 автомобилей скорой, есть новенькие, но и их колеса летние. Руководство предлагает ждать сезонную резину в январе, ссылаясь на отсутствие средств.

На Березовской станции скорой помощи имеются 4 автомобиля, но, как в Ачите и Артемовском, машины ездят на неподготовленных к зиме колесах.

Кроме «лысой» несезонной резины медики также пожаловались на устаревшее оборудование. Например, вместо сломавшегося несколько месяцев назад кардиографа, врачам скорой выдают списанное ранее оборудование. Со слов фельдшеров, на таком кардиографе даже инфаркта видно не будет.

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