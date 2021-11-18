Главу Союза десантников УрФО Евгения Тетерина задержали на двое суток силовики в Екатеринбурге — мужчина находится в статусе подозреваемого. Голубой берет стал фигурантом дела о нанесении ущерба экологии Урала наряду с гендиректором «Шабровского карьера».
Губернатор Евгений Куйвашев сослался на режим ЧС, который позволяет вводить ограничения. Такой ответ глава региона подготовил для всех, кто обратился с заявлением в суд на его действия, а также подписал петицию о незаконности ввода системы QR-кодов.
В ответ на действия властей об усилении масочного режима и QR-кодов, свердловские активисты оккупировали ТЦ «Гранат» в Екатеринбурге. Чем закончилось массовое противостояние уральцев властям и росгвардии, читайте ниже.
Пока недовольные системой продолжают активно выступать против ограничений, другие продолжают жить в прежнем режиме. Нередко — исправительном. Например, пара тагильчан похитила ранее судимого кочегара и катала его на BMW X5 и Mazda CX-7, а потом и вовсе вывезли мужчину в лесополосу. И все из-за 15 тысяч рублей.
А вот силовикам из Нижнего Тагила придется заплатить гражданам — обыски в квартирах сразу нескольких тагильских семей были признаны судом незаконными. Теперь силовики будут обязаны выплатить каждой пострадавшей семье сумму компенсации. Сколько именно — не сообщается.
Беременная из Екатеринбурга родила ребенка мертвым у себя в квартире — теперь женщину ждут допросы и встречи с силовиками. Оказывается, свердловчанка встала на учет в женскую консультацию только на 32 неделе беременности — за 2 недели до трагедии.
Сотрудники морга в Карпинске разработали систему транспортировки и хранения трупов — в пакетах с хлоркой. Родственников усопших сей факт нисколько не обрадовал. О том, что было дальше, читайте на нашем сайте.
И немного позитива — Центробанк планирует выпустить памятные монеты с изображением Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Первый металлический червонец поступил в обиход в день рождения столицы Урала.