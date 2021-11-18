Главного свердловского голубого берета взяли под стражу, на Урале продолжается QR-истерия, в Нижнем Тагиле похищают кочегаров, а в морге Карпинска тела умерших выдают в пакетах — рассказываем об итогах 18 ноября в Свердловской области.

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