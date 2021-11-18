Младенец умер во время домашних родов у жительницы Екатеринбурга

Младенец умер во время домашних родов у жительницы Екатеринбурга
Младенец умер во время домашних родов у жительницы Екатеринбурга
Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Новорожденный скончался во время родов, которые проходили в домашних условиях у жительницы Екатеринбурга. По информации инсайдера, женщина встала на учет за 2 недели до трагедии.

Инцидент произошел на Сортировке в Екатеринбурге 18 ноября. По информации анонимного Telegram-канала «УРАЛНАШ», свердловчанка встала на учет в женскую консультацию только на 32 неделе беременности. Роды наступили на 34.

Инсайдер сообщает, что екатеринбурженка родила девочку без признаков жизни из-за асфиксии.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пояснили TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, по данной ситуации территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка. Все обстоятельства выясняются в рамках комплекса проверочных мероприятий.

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