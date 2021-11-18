Младенец умер во время домашних родов у жительницы Екатеринбурга

Новорожденный скончался во время родов, которые проходили в домашних условиях у жительницы Екатеринбурга. По информации инсайдера, женщина встала на учет за 2 недели до трагедии.

Инцидент произошел на Сортировке в Екатеринбурге 18 ноября. По информации анонимного Telegram-канала «УРАЛНАШ», свердловчанка встала на учет в женскую консультацию только на 32 неделе беременности. Роды наступили на 34. Инсайдер сообщает, что екатеринбурженка родила девочку без признаков жизни из-за асфиксии. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как пояснили TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, по данной ситуации территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка. Все обстоятельства выясняются в рамках комплекса проверочных мероприятий. Оставленный дома один 2-месячный младенец умер в Екатеринбурге

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