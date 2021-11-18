Тагильчане похитили кочегара, украли деньги и таскали по земле на тросе

Неизвестная пара похитила ранее судимого кочегара, потребовала с него 15 тысяч рублей в качестве долга и протащила по земле на буксировочном тросе в Нижнем Тагиле.

Сначала неизвестные посадили мужчину 1991 года рождения в в BMW X5, а затем в Mazda CX-7. На него надели наручники, отобрали телефон, банковскую карту и потребовали вернуть долг в размере 15 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Уралнаш». Кроме того, мужчина был избит и получил два удара ножом в плечо. После этого вымогатель посадил в ту же машину свою супругу и поехал с ней в ТЦ «Лента», где на украденную карты были куплены продукты. В результате кочегар был увезен в лесной массив, расположенный возле «Муринских прудов». Там его привязали к буксировочному тросу и около одного километра протащили по земле. Когда автомобиль затормозил, мужчину снова избили. Однако ему удалось убежать. Злоумышленники были задержаны. Они сознались в содеянном. У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и открытая рана головы и предплечья. Врачи сообщили о нападении в полицию, пишет «КП-Екатеринбург». В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru комментарий обещали предоставить позднее.

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