Тагильчане похитили кочегара, украли деньги и таскали по земле на тросе

Тагильчане похитили кочегара, украли деньги и таскали по земле на тросе
Тагильчане похитили кочегара, украли деньги и таскали по земле на тросе
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестная пара похитила ранее судимого кочегара, потребовала с него 15 тысяч рублей в качестве долга и протащила по земле на буксировочном тросе в Нижнем Тагиле.

Сначала неизвестные посадили мужчину 1991 года рождения в в BMW X5, а затем в Mazda CX-7. На него надели наручники, отобрали телефон, банковскую карту и потребовали вернуть долг в размере 15 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Уралнаш».

Кроме того, мужчина был избит и получил два удара ножом в плечо.

После этого вымогатель посадил в ту же машину свою супругу и поехал с ней в ТЦ «Лента», где на украденную карты были куплены продукты.

В результате кочегар был увезен в лесной массив, расположенный возле «Муринских прудов». Там его привязали к буксировочному тросу и около одного километра протащили по земле. Когда автомобиль затормозил, мужчину снова избили. Однако ему удалось убежать.

Злоумышленники были задержаны. Они сознались в содеянном.

У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и открытая рана головы и предплечья. Врачи сообщили о нападении в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru комментарий обещали предоставить позднее.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиеизбиениепохищениепохищение человекаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы