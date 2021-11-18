Задержанный за продажу пистолета тагильский школьник давно интересовался оружием

Тагильский школьник, которого задержали правоохранители за сбыт самодельного оружия, не впервые пытался продать свой товар. Также интерес 17-летнего юноши к оружию и его агрессивное поведение отметили собеседники редакции, знакомые с этим подростком.

Молодой человек регулярно взаимодействовал с оружием — игровым, пневматическим и собственного производства. О тяге к оружию и агрессивном поведении подростка говорит молодой человек, который в течение полугода периодически играл с ним в хардбол. Из-за такого поведения школьника из команды выгнали: Какое-то время он занимался хардболом, но позже его из команды выгнали. Он был агрессивен по отношению к некоторым участникам команды. Уход из команды он воспринял спокойно. Знаю, что у него была тяга к оружию, говорят, он даже пневматику с собой носил, не знаю только для чего. Он замкнутый, не особо с кем-то общался,рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин. О сложностях в характере молодого «оружейника» заявляли и члены семьи, и педагоги, и сотрудники правоохранительных органов: все они регулярно проводили различные беседы с ним. На учете в отделе по делам несовершеннолетних ученик тагильской школы не состоял. Незаконной продажей оружия собственного изготовления молодой человек занимался регулярно через интернет. На его странице в одной из соцсетей наша редакция обнаружила 8 отзывов от людей, которые говорили о факте покупке товаров у этого человека. География покупателей, судя по аккаунтам в соцсети, распространялась на несколько регионов России — среди городов не только Нижний Тагил, но и Первоуральск, Ростов-на-Дону и другие. Правоохранители задержали тагильчанина во время контрольной закупки. После экспертизы оказалось, что тагильский школьник продал за 20 тысяч рублей оружие, переделанное под боевое. Вторая встреча с покупателем нового пистолета закончилась для школьника задержанием. Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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