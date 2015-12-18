Девушка из Подмосковья со своим парнем убила собственного отца и ранила мать

Девочка-подросток из подмосковного города Истра, крепко поскандалив с отцом, решила убить всю свою семью: маму, папу и старшую сестру.

Ссора произошла поздно вечером в среду, после нее 15-летняя девушка заперлась в ванной, позвонила своему парню (ему 18) и пожаловалась на родителей. Слово за слово, и парочка решила «отомстить».

Когда все домочадцы легли спать, юная преступница открыла дверь сообщнику, и они вдвоем зашли в спальню к родителям. В итоге отец получил не менее 30 ножевых ранений и скончался на месте. Мать ударили ножом в спину, и она потеряла сознание. К счастью, медикам удалось спасти ей жизнь.

Как говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка СКР, напасть на старшую сестру убийцы не смогли «по не зависящим от них обстоятельствам».

Потом влюбленные убежали из квартиры, но в четверг вечером явились в полицию с повинной и все рассказали.