Экс-бухгалтеру полиции Екатеринбурга, которая присвоила 16 млн рублей, дали 2 года колонии

Экс-бухгалтеру полиции Екатеринбурга, которая присвоила себе 16 миллионов рублей из казны, суд назначил сегодня 2 года и 3 месяца колонии общего режима.

36-летняя дама-счетовод, купившая себе на эти деньги квартиру, машину и украшения, также должна будет вернуть всё, что присвоила, управлению внутренних дел города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемая, занимая указанную должность, в целях хищения бюджетных средств включала в электронные списки сумм о начислении денежного довольствия сотрудникам городского управления внутренних дел недостоверные сведения о начислении денежного довольствия вымышленному сотруднику управления, а также ложные данные о начислении денежного вознаграждения себе лично рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Непосредственные руководители обвиняемой привлечены к дисциплинарной ответственности. Главному бухгалтеру и её заместителю объявлено о неполном служебном соответствии, что в системе МВД является одним из самых суровых наказаний отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.