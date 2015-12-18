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Экс-бухгалтеру полиции Екатеринбурга, которая присвоила 16 млн рублей, дали 2 года колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-бухгалтеру полиции Екатеринбурга, которая присвоила 16 млн рублей, дали 2 года колонии

18 декабря 2015, 11:15ПроисшествияMaurice
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