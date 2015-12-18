После трех «минирований» в Кольцово задержались 10 рейсов
18 декабря 2015, 11:50ПроисшествияMaurice
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Из-за сообщений о взрывном устройстве в здании аэропорта Кольцово накануне задержались 10 рейсов. Спецслужбы не нашли никаких подозрительных предметов.
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Примерно в 19:30 мероприятия закончились. Из-за сообщения о минировании вновь было эвакуировано около 300 человек – их число в аэропорту с момента первой эвакуации не могло существенно уменьшиться рассказала начальник пресс-службы управления на транспорте МВД по УрФО Елена Епимахова.
Как ранее писала «Правда Жизни», полицейским сообщили о бомбе в Кольцово. Всего 17 декабря в дежурную часть поступало 3 сообщения о бомбе в аэропорту: два днем и одно вечером.
Суммарно сейчас задерживается 10 рейсов сказал накануне Дмитрий Тюхтин, директор по стратегическим коммуникациям авиаузла.
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