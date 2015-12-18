В Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского столкнулись две иномарки (ФОТО)

ДТП произошло рано утром, около 7 часов утра. В тот момент, когда водитель «Daewoo», мужчина 1986 г.р., поворачивал налево у дома № 32 на Дзержинском проспекте, он не предоставил преимущество автомашине «Mitsubishi Lancer», которая двигалась в прямом направлении со стороны улицы Тимирязева. В результате этой небрежности случилось столкновение.