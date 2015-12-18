В Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского столкнулись две иномарки (ФОТО)
18 декабря 2015, 18:45ПроисшествияДенис Таратонов
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В эту среду, 16 декабря, произошло ДТП на Вагонке. Там во время поворота столкнулись «Daewoo Nexia» и «Mitsubishi Lancer».
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло рано утром, около 7 часов утра. В тот момент, когда водитель «Daewoo», мужчина 1986 г.р., поворачивал налево у дома № 32 на Дзержинском проспекте, он не предоставил преимущество автомашине «Mitsubishi Lancer», которая двигалась в прямом направлении со стороны улицы Тимирязева. В результате этой небрежности случилось столкновение.
Участники не получили серьёзных травм, лишь пассажирка «Mitsubishi» ушибла ногу. У неё произошел ушиб левой голени, ей назначили амбулаторное лечение.
Похожая авария случилась на прошлой неделе на проспекте Мира, там на повороте водитель «Субару» не пропустил «Ситроен».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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