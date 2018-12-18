70-летний пенсионер погиб в пожаре под Екатеринбургом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 19 декабря в коллективном саду под Екатеринбургом погиб 70-летний мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью 19 декабря в коллективном саду «Виктория» под Екатеринбургом произошел пожар. Сгорели частный дом и надворные постройки общей площадью 70 квадратных метров.
Во время разбора и проливки конструкций пожарные обнаружили тело хозяина дома. В тушении приняли участие 10 огнеборцев и три единицы спецтехники.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Причины возгорания будут установлены позже, информирует Е1.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей