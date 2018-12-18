70-летний пенсионер погиб в пожаре под Екатеринбургом

Ночью 19 декабря в коллективном саду «Виктория» под Екатеринбургом произошел пожар. Сгорели частный дом и надворные постройки общей площадью 70 квадратных метров.

Во время разбора и проливки конструкций пожарные обнаружили тело хозяина дома. В тушении приняли участие 10 огнеборцев и три единицы спецтехники.