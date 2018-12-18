Розыск ограбившего салон сотовой связи молодого человека объявлен в Нижнем Тагиле

16 декабря злоумышленник ворвался в салон сотовой связи, находящемся у кинотеатра «Родина 3D». Угрожая оружием, злоумышленник вынес из магазина средства сотовой связи и планшеты марки Apple.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им на данный момент считается житель Среднеуральска Данил Сергиенко. Молодой человек объявлен в уголовный розыск.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Тагильчан и жителей региона просят сообщить, если известно местонахождение подозреваемого. 23-летний юноша с признаками косоглазия был облачен в черную удлиненную куртку и штаны того же цвета, спортивную обувь серого цвета с белой подошвой.