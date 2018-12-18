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Врезался в стелу: 40-летний мужчина погиб по дороге в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врезался в стелу: 40-летний мужчина погиб по дороге в Екатеринбург

Сегодня, 10:06ПроисшествияФото: Е1.ru
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