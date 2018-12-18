Врезался в стелу: 40-летний мужчина погиб по дороге в Екатеринбург
Вечером 17 декабря на 96-м км дороги Камышлов – Ирбит – Туринск погиб 40-летний водитель после столкновения со стелой.
Водитель автомобиля Renault Logan, направляясь из деревни Гаёва Ирбитского района, врезался в стелу на 96-м км трассы Камышлов-Туринск. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги. От удара он погиб до приезда скорой помощи.
По информации от сотрудников отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области, в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнями безопасности. Мужчина находился в автомобиле один. Погибший ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил ПДД.
Мужчина торопился на собеседование в Екатеринбург перед трудоустройством. Для того, чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось применить специальное оборудование, информирует Е1.ru.
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