Врезался в стелу: 40-летний мужчина погиб по дороге в Екатеринбург

Водитель автомобиля Renault Logan, направляясь из деревни Гаёва Ирбитского района, врезался в стелу на 96-м км трассы Камышлов-Туринск. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги. От удара он погиб до приезда скорой помощи.

По информации от сотрудников отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области, в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнями безопасности. Мужчина находился в автомобиле один. Погибший ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил ПДД.