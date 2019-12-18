Под Тобольском два рыбака из Свердловской области отравились газом
Сегодня, 19:28ПроисшествияФото: СУ СКР по Тюменской области
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В Тюменской области на реке Иртыш два рыбака из Свердловской области отравились газом, сообщает «Наш город».
14 декабря мужчины отправились на рыбалку с палаткой. Чтобы согреться, они установили там газовую горелку. От продуктов горения оба потеряли сознание. Одного из свердловчан удалось спасти, второй скончался.
СУ СКР по Тюменской области начал проверку.
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