В Екатеринбурге военный следственный комитет проверяет отца виновника ДТП на Малышева

Авария на перекрестке улиц Малышева и Московской произошла в начале августа. Владимир Васильев был задержан сразу после завершения лечения в больнице. В ходе разбирательств у следствия возникли сомнения по поводу сданного обвиняемым биоматериала на предмет наличия в нем алкоголя после аварии. После проведения повторной проверки выяснилось, что анализ сдал его отец Андрей Васильев. Вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту решается. Кроме того, на врача, принимавшего анализы, также было заведено уголовное дело. Он подозревается в халатности.