В Екатеринбурге военный следственный комитет проверяет отца виновника ДТП на Малышева
58-й военный следственный отдел СКР начал доследственную проверку в отношении Александра Васильева — отца Андрея Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, сообщает Znak со ссылкой на главное военное следственное управление СКР.
Андрей Васильев является военнослужащим войск национальной гвардии России. По результатам проведенной проверки в отношении него будет вынесено процессуальное решение.
Авария на перекрестке улиц Малышева и Московской произошла в начале августа. Владимир Васильев был задержан сразу после завершения лечения в больнице. В ходе разбирательств у следствия возникли сомнения по поводу сданного обвиняемым биоматериала на предмет наличия в нем алкоголя после аварии. После проведения повторной проверки выяснилось, что анализ сдал его отец Андрей Васильев. Вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту решается. Кроме того, на врача, принимавшего анализы, также было заведено уголовное дело. Он подозревается в халатности.
По данным СМИ, отец Владимира Васильева является полковником, который ранее работал помощником командующего войсками по финансово-экономической части, начальником финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии.