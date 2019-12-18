В Екатеринбурге вынесен приговор инициатору дела против экс-главы СвЖД
Районный суд Екатеринбурга приговорил к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей бизнесмена Евгения Акулова, который ранее выступал одним из обвиняемых по делу покончившего с собой экс-начальника СвЖД Алексея Миронова, сообщает Znak со ссылкой на пресс-секретаря районного суда Эльвиру Хусаенову.
Его обвиняли по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Государственные обвинители в ходе прения сторон затребовали три года колонии.
Согласно версии следствия, осужденный пытался вымогать три миллиона рублей у бизнесмена Григория Калекина, который выполнял подряд по строительству Регионального центра обработки данных СвЖД в Екатеринбурге. За эти деньги Акулов пообещал отказаться от претензий к начальнику СвЖД Миронову и деловому партнеру Калекина — Сергею Петрыкину.
Калекин обратился в правоохранительные органы. По его заявлению 27 марта Акулов был задержан в ходе проведения оперативных мероприятий. Бизнесмен свою вину признал.
Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, взятка в размере 725 тысяч рублей бывшим главой СвЖД была получена от директора ООО «СтройТИКС» Евгения Савранина. После этого на Миронова было заведено еще несколько дел, в том числе и о превышении должностных полномочий. После того, как его отпустили под домашний арест, а затем под залог в пять миллионов рублей, он покончил с собой в собственном доме.