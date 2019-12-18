В Екатеринбурге вынесен приговор инициатору дела против экс-главы СвЖД

Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, взятка в размере 725 тысяч рублей бывшим главой СвЖД была получена от директора ООО «СтройТИКС» Евгения Савранина. После этого на Миронова было заведено еще несколько дел, в том числе и о превышении должностных полномочий. После того, как его отпустили под домашний арест, а затем под залог в пять миллионов рублей, он покончил с собой в собственном доме.