В Нижнем Тагиле сотрудники почты отравились неизвестным веществом на складе

Инцидент произошел 17 декабря. Трое почтальонов почувствовали недомогание и резь в глазах после посещения склада с посылками. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Как рассказали в пресс-службе УФПС Свердловской области, работа почтового отделения временно приостановлена до выяснения причин отравления. Роспотребнадзор выдал заключение о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения.

Сотрудники данного отделения получили необходимую медицинскую помощь и вернутся к работе 20 декабря. Почтовое отделение 622007 с 19 декабря возобновит свою работу в ограниченном режиме: будет осуществляться выдача письменной корреспонденции и посылок. С 20 декабря отделение начнёт работать в штатном режиме,сообщили в пресс-службе.