В Нижнем Тагиле спасатели помогли детям освободить привязанного к дереву голубя

Рассказали, что дети пытаются спасти голубя с высоты. Поэтому прислали бригаду. Поисково-спасательная группа, прибыв на место, сняли птицу с верёвки и положили в безопасное место,рассказал руководитель центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин.

Осталось неясным — привязал ли кто-либо птицу специально или это произошло случайно. По словам Копёркина, подобное — не редкость, птицы лапами запутываются в веревках и не могут выпутаться. В мае сотрудникам центра пришлось вызволять стрижа, который зацепился за подоконник.