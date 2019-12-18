В Нижнем Тагиле спасатели помогли детям освободить привязанного к дереву голубя
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 декабря поисково-спасательная служба Центра защиты населения Нижнего Тагила освободила голубя, привязанного к дереву рядом со школой № 68. По словам спасателей, проходившие мимо дети увидели, что птица застряла в ветках на высоте трёхэтажного здания, и, пока пытались ей помочь, другие очевидцы вызвали спасателей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Прибывшие на место сотрудники ЦЗН освободили голубя.
Рассказали, что дети пытаются спасти голубя с высоты. Поэтому прислали бригаду. Поисково-спасательная группа, прибыв на место, сняли птицу с верёвки и положили в безопасное место,рассказал руководитель центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле спасатели помогли детям освободить привязанного к дереву голубя
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Осталось неясным — привязал ли кто-либо птицу специально или это произошло случайно. По словам Копёркина, подобное — не редкость, птицы лапами запутываются в веревках и не могут выпутаться. В мае сотрудникам центра пришлось вызволять стрижа, который зацепился за подоконник.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей