На Урале мужчина на глазах маленькой дочери убил свою супругу и покончил с собой

В Екатеринбурге местный житель убил свою супругу на глазах малолетней дочери, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел 18 декабря. Расправившись с женой, мужчина лег на диван, а испуганная девочка по телефону связалась со своим дедушкой и рассказала о случившемся, сообщает «КП-Екатеринбург». Прибежав к дому, пожилой мужчина попытался проникнуть в квартиру. Отец не стал открывать дверь, после чего пропал из помещения. Попав внутрь, пенсионер нашел только девочку. Сообщается, что ее отец закончил жизнь самоубийством. Оба родителя были трудоустроены и имели положительную характеристику среди соседей. Напомним, в октябре житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у своего маленького сына за то, что женщина помогла спрятаться его жене. Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына

