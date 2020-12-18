На Урале мужчина на глазах маленькой дочери убил свою супругу и покончил с собой

На Урале мужчина на глазах маленькой дочери убил свою супругу и покончил с собой

Сегодня, 22:32ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге местный житель убил свою супругу на глазах малолетней дочери, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел 18 декабря. Расправившись с женой, мужчина лег на диван, а испуганная девочка по телефону связалась со своим дедушкой и рассказала о случившемся, сообщает «КП-Екатеринбург».

Прибежав к дому, пожилой мужчина попытался проникнуть в квартиру. Отец не стал открывать дверь, после чего пропал из помещения. Попав внутрь, пенсионер нашел только девочку. Сообщается, что ее отец закончил жизнь самоубийством.

Оба родителя были трудоустроены и имели положительную характеристику среди соседей.

Напомним, в октябре житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у своего маленького сына за то, что женщина помогла спрятаться его жене.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
убийствосамоубийствоЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы