В Екатеринбурге пятый день ищут пропавшую 12-летнюю девочку

В Екатеринбурге пятый день ведут поиски 12-летней Полины Гайнуллиной. К поискам несовершеннолетней подключились сотрудники полиции.

13 декабря девочка ушла из дома на улице Мартовской, 12. В день ухода мать разрешила ей переночевать у подруги. На следующий день пропавшая перестала отвечать на звонки, тогда женщина обратилась с заявлением в полицию. Девочка разыскивается не первый раз, она состоит на учете ПДН за самовольные уходы из дома. По данным правоохранительных органов, накануне Полину заметили в Чкаловском районе. На розыск девочки ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, волонтеры, сотрудники частных охранных организаций в близлежащих торговых точках, работники школы, в которой обучается ребенок,пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. На момент пропажи на девочке была черная куртка до колен с капюшоном, черные леггинсы, розовые кроссовки и черная шапка. Приметы пропавшей: рост 140 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы до плеч с челкой, зеленые глаза. Особые приметы: шрам на лбу и родимое пятно между лопаток. Photo: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Напомним, в поселке Лобва на Урале нашли тело 20-летнего Артема Баталова, которого искали 11 дней. На Урале спустя 11 дней у дома нашли тело пропавшего 20-летнего парня

