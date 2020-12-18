В Нижнем Тагиле пьяная сестра напала с ножом на брата и попала на 2 месяца в колонию

В Нижнем Тагиле пьяная сестра напала с ножом на брата и попала на 2 месяца в колонию

Сегодня, 11:07ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
46-летняя тагильчанка напала на своего брата с ножом. В результате суд приговорил ее к двум месяцам колонии.

Инцидент произошел на Вагонке в марте 2020 года, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.

Брат и сестра долгое время проживали в одной квартире, иногда распивали спиртные напитки. Между ними нередко происходили бытовые конфликты. В ходе очередного застолья 38-летний мужчина снова начал проявлять агрессию, оскорблять сестру. Последняя, по ее словам, сорвалась и взялась за кухонный нож. Она несколько раз ударила мужчину в плечо.

В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. По информации прокуратуры, потерпевший получил легкий вред здоровью. В ходе судебного разбирательства 46-летняя женщина раскаялась в содеянном. Суд учел обстоятельства конфликта и приговорил обвиняемую к двум месяцам колонии общего режима.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле уголовное дело было возбуждено в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвинили в изнасиловании 82-летней бабушки. Инцидент произошел на улице Пархоменко. В полицию обратилась племянница пострадавшей. Его задержали за то, что он воспользовался беспомощностью женщины.

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