В Нижнем Тагиле пьяная сестра напала с ножом на брата и попала на 2 месяца в колонию

Брат и сестра долгое время проживали в одной квартире, иногда распивали спиртные напитки. Между ними нередко происходили бытовые конфликты. В ходе очередного застолья 38-летний мужчина снова начал проявлять агрессию, оскорблять сестру. Последняя, по ее словам, сорвалась и взялась за кухонный нож. Она несколько раз ударила мужчину в плечо.