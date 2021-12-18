Автомобиль сбил пешехода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Авария с участием пешехода произошла после моста в сторону Красного камня. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи, сообщается в группе «МДПС Нижний Тагил» ««ВКонтакте».
Подробности ДТП редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД обещали рассказать позднее.
Напомним, 13 декабря пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса пассажирского автобуса на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пенсионер был госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и другими травмами.