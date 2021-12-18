Автомобиль сбил пешехода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Напомним, 13 декабря пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса пассажирского автобуса на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пенсионер был госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и другими травмами.