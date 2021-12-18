Автомобиль сбил пешехода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Автомобиль сбил пешехода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
Автомобиль сбил пешехода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: 1MI
Пешеход попал под колеса автомобиля на проспекте Мира в Нижнем Тагиле 18 декабря.

Авария с участием пешехода произошла после моста в сторону Красного камня. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи, сообщается в группе «МДПС Нижний Тагил» ««ВКонтакте».

Фото:группа "МДПС Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Подробности ДТП редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД обещали рассказать позднее.

Напомним, 13 декабря пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса пассажирского автобуса на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пенсионер был госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и другими травмами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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