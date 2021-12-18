Из-за просьбы прекратить шумную вечеринку свердловчанин чуть не лишился зрения

Из-за просьбы прекратить шумную вечеринку свердловчанин чуть не лишился зрения
Из-за просьбы прекратить шумную вечеринку свердловчанин чуть не лишился зрения
Сегодня, 15:54Происшествия
Контузию глаза и кровоизлияние получил житель Верхней Пышмы после драки с пьяными соседями. Он сделал замечание дебоширам по поводу громкой музыки.

Конфликт произошел в ноябре 2021 года. Мужчина пошел на прогулку с беременной женой и дочерью. По его словам, спускаясь на улицу, он постучался в двери к соседям и попросил сделать музыку потише. Однако молодой человек, открывший дверь, стал нецензурно выражаться и ударил его головой в нос, а затем повалил на пол и стал избивать.

Я вырвался, оттеснил семью, и мы уехали вниз, но эти гопники вылетели следом за нами, рассказал потерпевший Е1.

На улице потасовка продолжилась. Когда потерпевший смог уйти вместе с семьей, молодые люди набросились на охранников дома, а затем их забрали в отделение полиции.

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, после драки у него ухудшилось зрение. Однако в полиции завели лишь административное дело за побои. Мужчина собирается добиваться переквалификации дела на уголовную статью.

Напомним, двое подростков жестоко запинали прохожего в темном переулке Екатеринбурга. От госпитализации пострадавший отказался, но написал заявление в полицию.

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