Из-за просьбы прекратить шумную вечеринку свердловчанин чуть не лишился зрения

Конфликт произошел в ноябре 2021 года. Мужчина пошел на прогулку с беременной женой и дочерью. По его словам, спускаясь на улицу, он постучался в двери к соседям и попросил сделать музыку потише. Однако молодой человек, открывший дверь, стал нецензурно выражаться и ударил его головой в нос, а затем повалил на пол и стал избивать.