Из-за просьбы прекратить шумную вечеринку свердловчанин чуть не лишился зрения

Конфликт произошел в ноябре 2021 года. Мужчина пошел на прогулку с беременной женой и дочерью. По его словам, спускаясь на улицу, он постучался в двери к соседям и попросил сделать музыку потише. Однако молодой человек, открывший дверь, стал нецензурно выражаться и ударил его головой в нос, а затем повалил на пол и стал избивать.
Я вырвался, оттеснил семью, и мы уехали вниз, но эти гопники вылетели следом за нами, рассказал потерпевший Е1.
На улице потасовка продолжилась. Когда потерпевший смог уйти вместе с семьей, молодые люди набросились на охранников дома, а затем их забрали в отделение полиции.
Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, после драки у него ухудшилось зрение. Однако в полиции завели лишь административное дело за побои. Мужчина собирается добиваться переквалификации дела на уголовную статью.
Напомним, двое подростков жестоко запинали прохожего в темном переулке Екатеринбурга. От госпитализации пострадавший отказался, но написал заявление в полицию.