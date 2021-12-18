Подробности ДТП на Мира в Тагиле: мальчик вышел из трамвая и попал под колеса ISUZU

Стали известны подробности утреннего ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Пострадавшим от наезда автомобиля оказался 11-летний пассажир трамвая. Иномарка сбила ребенка во время высадки пассажиров на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошел около полудня в субботу, 18 декабря. Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила, водитель ISUZU двигался по проспекту Мира в сторону Победы. Мальчик попал под колеса иномарки после того, как вышел из трамвая на остановке общественного транспорта. В результате аварии ребенка увезли на осмотр в горбольницу № 4 — медики диагностировали у пострадавшего ушибы обоих голеностопных суставов и стоп. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила ISUZU управлял 51-й тагильчанин со стажем вождения 13 лет. Мужчина пояснил, что увидел выходящего из трамвая ребенка и начал тормозить, однако остановить транспортное средство не удалось. На момент аварии тагильчанин был трезв. Автомобиль сбил пешехода на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

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