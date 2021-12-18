Подростки жестоко запинали мужчину в темном переулке Екатеринбурга

Подростки жестоко запинали мужчину в темном переулке Екатеринбурга
Подростки жестоко запинали мужчину в темном переулке Екатеринбурга
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: 1MI
Шедшего с работы мужчину жестоко избили подростки в Екатеринбурге вечером 17 декабря в темном переулке на проезде Горнистов. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.

Мужчина шел с продуктами домой из магазина после работы. На него напали два подростка, которым на вид было 17-18 лет, и стали избивать. Повалив молодого человека на землю, они стали пинать его ногами, потерпевший громко кричал, пишет Е1 со слов очевидца.

Прохожие вызвали скорую помощь, которую пришлось ждать почти час, потерпевшего отвезли в больницу, но от госпитализации он отказался. Мужчина написал заявление в полицию, проводится проверка.

Напомним, в марте неизвестный запинал ногами глухонемого дедушку, стоящего на остановке в Екатеринбурге. У пенсионера были диагностированы многочисленные ушибы.

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Екатеринбург
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