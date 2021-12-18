Подростки жестоко запинали мужчину в темном переулке Екатеринбурга

Мужчина шел с продуктами домой из магазина после работы. На него напали два подростка, которым на вид было 17-18 лет, и стали избивать. Повалив молодого человека на землю, они стали пинать его ногами, потерпевший громко кричал, пишет Е1 со слов очевидца.