Водитель автобуса в Екатеринбурге вытащил из салона старушку и протащил ее по земле

Водитель автобуса в Екатеринбурге вытащил из салона старушку и протащил ее по земле
Водитель автобуса в Екатеринбурге вытащил из салона старушку и протащил ее по земле
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге водителя автобуса № 012 разозлила медлительность пожилой пассажирки. В итоге он выволок пенсионерку из салона, проволок по асфальту и оставил на улице. Прокуратура и СК начали проверку.

Инцидент произошел днем 18 декабря в Екатеринбурге. По словам очевидцев произошедшего, пожилая пассажирка автобуса № 012 долго поднималась по ступеням в салон. Водителю надоело ждать бабушку — он прижал старушку дверью, а затем выволок из автобуса, протащил по асфальту и оставил на улице, пишет Ура.ру.

В прокуратуре изданию пояснили, что по данному факту назначили проверку. Если факт несоблюдения законодательства в сфере перевозок общественным транспортом подтвердится, то перевозчика и водителя привлекут к ответственности.

Старший помощник главы СК по Свердловской области Александр Шульга добавил, что следователи Ленинского района Екатеринбурга организовали проверку наличия в действиях водителя признаков состава преступления по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ).

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Екатеринбург
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прокуратураавтобусСК РФАлександр Шульга
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