Водитель автобуса в Екатеринбурге вытащил из салона старушку и протащил ее по земле

Инцидент произошел днем 18 декабря в Екатеринбурге. По словам очевидцев произошедшего, пожилая пассажирка автобуса № 012 долго поднималась по ступеням в салон. Водителю надоело ждать бабушку — он прижал старушку дверью, а затем выволок из автобуса, протащил по асфальту и оставил на улице, пишет Ура.ру.
В прокуратуре изданию пояснили, что по данному факту назначили проверку. Если факт несоблюдения законодательства в сфере перевозок общественным транспортом подтвердится, то перевозчика и водителя привлекут к ответственности.
Старший помощник главы СК по Свердловской области Александр Шульга добавил, что следователи Ленинского района Екатеринбурга организовали проверку наличия в действиях водителя признаков состава преступления по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ).