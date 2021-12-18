Водитель автобуса в Екатеринбурге вытащил из салона старушку и протащил ее по земле

В Екатеринбурге водителя автобуса № 012 разозлила медлительность пожилой пассажирки. В итоге он выволок пенсионерку из салона, проволок по асфальту и оставил на улице. Прокуратура и СК начали проверку.

Инцидент произошел днем 18 декабря в Екатеринбурге. По словам очевидцев произошедшего, пожилая пассажирка автобуса № 012 долго поднималась по ступеням в салон. Водителю надоело ждать бабушку — он прижал старушку дверью, а затем выволок из автобуса, протащил по асфальту и оставил на улице, пишет Ура.ру. В прокуратуре изданию пояснили, что по данному факту назначили проверку. Если факт несоблюдения законодательства в сфере перевозок общественным транспортом подтвердится, то перевозчика и водителя привлекут к ответственности. Старший помощник главы СК по Свердловской области Александр Шульга добавил, что следователи Ленинского района Екатеринбурга организовали проверку наличия в действиях водителя признаков состава преступления по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ). Екатеринбурженка пожаловалась на высадку ее дочери на мороз из двух автобусов

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