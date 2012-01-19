16-летний тагильчанин, отбывающий условный срок за кражу, вчера совершил грабеж
19 января 2012, 16:58Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 января 15-летний девятиклассник возвращался домой, когда к нему подбежал 16-летний подросток и выхватил из рук сотовый телефон. Все это произошло на глазах воспитанников детского сада по улице Газетной.
Совершивший ограбление парень хорошо знаком правоохранителям, ведь он с октября 2011 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как условно осужденный за кражу. При этом он, как заявили в пресс-службе Управления МВД Нижнего Тагила, неоднократно нарушает правила условного лишения свободы.
Мать малолетнего преступника не присматривает за своим сыном в должной степени и не контролирует его. За это ее привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей