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16-летний тагильчанин, отбывающий условный срок за кражу, вчера совершил грабеж
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16-летний тагильчанин, отбывающий условный срок за кражу, вчера совершил грабеж

19 января 2012, 16:58Происшествия
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