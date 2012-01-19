ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, в котором скончался водитель
19 января 2012, 11:55Происшествия
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Для установления обстоятельств происшествия ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП.
15 января ВАЗ-21124 по ул. Горбуновская столкнулся с фонарным столбом, после чего машина опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался.
Очевидцы ДТП могут обратиться по адресу: г. Н. Тагил, пр. Мира, 57а, кабинет 12 (телефон 97-65-73).
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