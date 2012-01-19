Несовершеннолетний житель Красноуральска совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки
19 января 2012, 12:44Происшествия
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Заявление о совершении преступления произошло спустя месяц после его совершения.
По данным доследственной проверки, 10 декабря 12-летняя жительница города Красноуральск поссорилась с отцом, в результате чего не пошла домой. Спустя некоторое время, когда девочка так и не вернулась домой, отец обратился в правоохранительные органы. Полиция нашла ребенка лишь на следующий день в квартире у знакомого 17-летнего парня, живущего поблизости.
Как рассказала девочка сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних, подросток совершил в отношении нее развратные действия. Сейчас полиция занимается проверкой слов девочки, в ходе которой проведено судебно-медицинское освидетельствование девочки, а также опрашиваются родственники и знакомые девочки.
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