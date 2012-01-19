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Несовершеннолетний житель Красноуральска совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несовершеннолетний житель Красноуральска совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки

19 января 2012, 12:44Происшествия
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