В Нижнем Тагиле угнаны Лада-Калина и ВАЗ

Как сообщили в пресс-службе ММУ МВД России «Нижнетагильское», из дворадома 34 по улице Ленина накануне была угнана Лада-Калина-111760, 2011года выпуска. Автомобиль застрахован, оборудован сигнализацией. В ночноевремя сигнализация не остановила злоумышленника, он угнал автомобильиз-под окон владельца.

Автовладельца ВАЗ-21140 2005 года выпуска от кражи авто не спас гараж. Впериод с вечера 15-го по 17-е января путем подбора ключа злоумышленникпроник в гараж и похитил автомобиль. 21-летний хозяин пояснил, чтоавтомобиль не застрахован, но оборудован сигнализацией.