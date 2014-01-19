Коммерческая тайна не шутки. Перед судом предстанет бывшая работница Уралхимпласта

Установив специальную программу на своем рабочем компьютере, она с июня по декабрь 2012 года делала снимки монитора с открытыми папками и файлами. В итоге заинтересованные лица получали информацию о покупателях продукции организации, ценах и объемах поставки. Добавим, фотографии девушка отсылала с помощью сервиса ММS на своем телефоне, куда загружала изображения монитора.