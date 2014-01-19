Коммерческая тайна не шутки. Перед судом предстанет бывшая работница Уралхимпласта
Некогда ведущий экономист отдела ОАО «Уралхимпласт», 27-летняя тагильчанка, теперь будет отвечать по закону.
Установив специальную программу на своем рабочем компьютере, она с июня по декабрь 2012 года делала снимки монитора с открытыми папками и файлами. В итоге заинтересованные лица получали информацию о покупателях продукции организации, ценах и объемах поставки. Добавим, фотографии девушка отсылала с помощью сервиса ММS на своем телефоне, куда загружала изображения монитора.
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступницы по ч.2 ст.183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе).
Добавим, еще одно уголовное дело расследуется в отношении лиц, которым злоумышленница передавала конфиденциальную информацию.
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